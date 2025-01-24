Глава ФШР Филатов связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерами

Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерами

Андрей Филатов считает, что после возвращения Дональда Трампа на пост президента США FIDE стала смелее и поэтому решила допустить российских шахматистов к участию в юношеских командных турнирах

Андрей Филатов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что на решение Международной шахматной федерации (FIDE) допустить российских спортсменов к участию в юношеских командных турнирах повлиял приход Дональда Трампа на пост президента США. Об этом он заявил ТАСС.

FIDE 24 января объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе.

«Новость о возвращении Дональда Трампа на пост президента США и его слова, что отныне есть только два гендера, оказали такое существенное влияние на FIDE, что она стала действовать смелее. Только смелым покоряются моря, как поется в песне», — сказал Филатов.

Глава ФШР назвал положительной новостью решение FIDE. «Надеюсь, это только первый шаг. Тем не менее для меня удивительно, что от смены главы Белого дома зависит поездка наших детей и паралимпийцев на международные соревнования», — добавил Филатов.

В личных турнирах российские и белорусские шахматисты еще с февраля 2022 года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.