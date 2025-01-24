Глава ФШР связал решение FIDE по россиянам с Трампом и двумя гендерами
Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что на решение Международной шахматной федерации (FIDE) допустить российских спортсменов к участию в юношеских командных турнирах повлиял приход Дональда Трампа на пост президента США. Об этом он заявил ТАСС.
FIDE 24 января объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе.
«Новость о возвращении Дональда Трампа на пост президента США и его слова, что отныне есть только два гендера, оказали такое существенное влияние на FIDE, что она стала действовать смелее. Только смелым покоряются моря, как поется в песне», — сказал Филатов.
Глава ФШР назвал положительной новостью решение FIDE. «Надеюсь, это только первый шаг. Тем не менее для меня удивительно, что от смены главы Белого дома зависит поездка наших детей и паралимпийцев на международные соревнования», — добавил Филатов.
В личных турнирах российские и белорусские шахматисты еще с февраля 2022 года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов