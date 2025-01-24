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В сборной России отреагировали на смену гражданства шахматистки Баделько

Рублевский отказался считать потерей смену гражданства шахматистки Баделько
Тренер женской сборной страны Сергей Рублевский заявил, что «потеря не такая страшная» и в национальную команду Австрии Ольге Баделько «объективно будет проще попасть»
Ольга Баделько
Ольга Баделько (Фото: Sharjah Chess Club)

Смена спортивного гражданства шахматисткой Ольгой Баделько не станет потерей для сборной России, заявил ТАСС тренер женской сборной страны Сергей Рублевский.

Ранее в январе 22-летняя Баделько, 29-й номер рейтинга FIDE, сменила спортивное гражданство на австрийское.

«Потеря не такая страшная. У нас очень сильная сборная, и если бы наши девушки играли на Олимпиаде, то Баделько не попала бы в состав. В последнем Суперфинале [чемпионата России] она не играла, так как не отобралась и не прошла по рейтингу», — сказал Рублевский.

Одна из лучших российских шахматисток сменила спортивное гражданство
Спорт
Ольга Баделько

По словам Рублевского, насильно никого в сборной России не держат. «В сборную Австрии Ольге объективно будет проще попасть. Желаем ей проявить себя там и добиться успехов», — заключил тренер.

Баделько уже второй раз за карьеру меняет спортивное гражданство. До 2021 года уроженка Могилева представляла Белоруссию, была чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет.

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Иван Витченко Иван Витченко
шахматы смена гражданства Международная шахматная федерация (FIDE)
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