В сборной России отреагировали на смену гражданства шахматистки Баделько
Смена спортивного гражданства шахматисткой Ольгой Баделько не станет потерей для сборной России, заявил ТАСС тренер женской сборной страны Сергей Рублевский.
Ранее в январе 22-летняя Баделько, 29-й номер рейтинга FIDE, сменила спортивное гражданство на австрийское.
«Потеря не такая страшная. У нас очень сильная сборная, и если бы наши девушки играли на Олимпиаде, то Баделько не попала бы в состав. В последнем Суперфинале [чемпионата России] она не играла, так как не отобралась и не прошла по рейтингу», — сказал Рублевский.
По словам Рублевского, насильно никого в сборной России не держат. «В сборную Австрии Ольге объективно будет проще попасть. Желаем ей проявить себя там и добиться успехов», — заключил тренер.
Баделько уже второй раз за карьеру меняет спортивное гражданство. До 2021 года уроженка Могилева представляла Белоруссию, была чемпионкой Европы среди юниорок в возрастной категории до 16 лет.
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