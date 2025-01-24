Одна из лучших российских шахматисток сменила спортивное гражданство

Ольга Баделько теперь будет выступать за Австрию. На момент перехода 22-летняя шахматистка занимала пятую строчку в российском рейтинге FIDE среди женщин

Ольга Баделько (Фото: Jacek Prondzynski / Fotopyk / Global Look Press)

Российская шахматистка Ольга Баделько теперь будет выступать под флагом Австрии. Об этом говорится в ее профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

В январском женском рейтинге FIDE 22-летняя Баделько занимала 29-е место. Из россиянок впереди были только Александра Горячкина (5-я строчка), Екатерина Лагно (8), Полина Шувалова (11) и Лея Гарифуллина (26).

Баделько уже второй раз за карьеру меняет спортивное гражданство. До 2021 года уроженка Могилева представляла Белоруссию. В составе белорусской сборной она принимала участие в двух шахматных Олимпиадах (2016, 2018).

Российские и белорусские шахматисты с февраля 2022 года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. С начала 2022-го в другие страны перешли более 200 российских шахматистов.