Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open
Итальянский теннисист, лидер рейтинга ATP Янник Синнер вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале 23-летний Синнер обыграл американца Бена Шелтона, 20-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.
В решающем матче Синнер сыграет против представителя Германии Александра Зверева, второй ракетки мира. В личных встречах у них счет 4:2 в пользу Зверева.
Синнер вышел в финал Australian Open второй год подряд. В прошлом сезоне итальянец победил в решающем матче россиянина Даниила Медведева.
22-летний Шелтон второй раз в карьере дошел до полуфинала на турнирах «Большого шлема». На US Open-2023 на этой стадии он уступил сербу Новаку Джоковичу.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
По итогам Australian Open Синнер сохранит звание первой ракетки мира. Примечательно, что впервые с августа 2009 года в топ-5 не войдет ни один игрок в возрасте 28 лет и старше. На второй строчке будет 27-летний Зверев, на третьей — 21-летний испанец Карлос Алькарас, на четвертой — 27-летний американец Тейлор Фриц, на пятой — 26-летний норвежец Каспер Рууд.
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