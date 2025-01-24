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Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open

Синнер второй год подряд вышел в финал Australian Open, где сыграет со Зверевым
Первая ракетка мира в полуфинале в трех сетах победил американца Бена Шелтона. В решающем матче итальянец сыграет против представителя Германии Александра Зверева, занимающего второе место в рейтинге ATP
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Graham Denholm / Getty Images)

Итальянский теннисист, лидер рейтинга ATP Янник Синнер вышел в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале 23-летний Синнер обыграл американца Бена Шелтона, 20-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

В решающем матче Синнер сыграет против представителя Германии Александра Зверева, второй ракетки мира. В личных встречах у них счет 4:2 в пользу Зверева.

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Синнер вышел в финал Australian Open второй год подряд. В прошлом сезоне итальянец победил в решающем матче россиянина Даниила Медведева.

22-летний Шелтон второй раз в карьере дошел до полуфинала на турнирах «Большого шлема». На US Open-2023 на этой стадии он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

По итогам Australian Open Синнер сохранит звание первой ракетки мира. Примечательно, что впервые с августа 2009 года в топ-5 не войдет ни один игрок в возрасте 28 лет и старше. На второй строчке будет 27-летний Зверев, на третьей — 21-летний испанец Карлос Алькарас, на четвертой — 27-летний американец Тейлор Фриц, на пятой — 26-летний норвежец Каспер Рууд.

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теннис Australian Open Янник Синнер Бен Шелтон Александр Зверев
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