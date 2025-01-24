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Панарин в шестом сезоне подряд в НХЛ набрал 50 очков

Форвард «Рейнджерс» Панарин в шестом сезоне НХЛ подряд достиг отметки в 50 очков
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче с «Филадельфией Флайерз»
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Шнайдер (10-я минута), Адам Эдстрём (11), К'Андре Миллер (25), Филип Читил (46), Адам Фокс (57), Рейлли Смит (57). У «Флайерз» отличился Оуэн Типпетт (2).

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Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на Миллера. Россиянин сделал 30-ю результативную передачу в сезоне, также на его счету 20 голов. 33-летний нападающий набрал 50 очков в шестой раз подряд за время выступления за «Рейнджерс». Форвард стал седьмым игроком в истории клуба, кому удавалось как минимум в шести сезонах подряд набирать 50+ очков. Россиянин повторил результат Мики Зибанежада, Марка Мессье и Стива Викерса. Лидером клуба по этому показателю является Роду Жильберу (10 сезонов, 1967/68 — 1976/77).

«Рейнджерс» набрал 52 очка в 48 играх и занимает пятое место в Столичном дивизионе, а «Филадельфия» с 50 очками в 49 матчах расположилась на шестой строчке.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Филадельфия Флайерз Артемий Панарин
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