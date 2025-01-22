НХЛ обновила прогноз по срокам рекордной шайбы Овечкина

НХЛ прогнозирует 895-й гол Овечкина на 11 или 18 апреля в зависимости от того, сохранит ли он уровень результативности этого сезона или будет забивать, как в среднем за карьеру. В последних двух играх россиянин остался без голов

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин при поддержании нынешнего уровня результативности побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ (894) 11 апреля, сообщила пресс-служба лиги.

В текущем сезоне Овечкин забрасывает в среднем 0,68 шайбы за игру (21 гол в 31 матче). При таком темпе 895-ю шайбу он забьет в матче с «Каролина Харрикейнз» 11 апреля (2:30 мск).

Если же форвард будет поддерживать темп 0,6 шайбы за игру, как в среднем за карьеру в лиге, то рекордный гол ожидается во встрече с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля (2:00 мск).

Овечкин не забил в матче с «Эдмонтон Ойлерз» в ночь на среду (3:2), как и в предыдущей игре с «Питтсбургом» (4:1).

Перед игрой с «Эдмонтоном» лига прогнозировала рекордный гол Овечкина на 5 или 16 апреля.

«Вашингтон» лидирует в чемпионате НХЛ с 69 очками после 47 матчей, у «Кэпиталз» пятиматчевая победная серия.

В ноябре 2024 года лига прогнозировала рекорд Овечкина в марте, но потом россиянин выбыл из-за перелома ноги более чем на месяц.