В Нидерландах назвали дату приговора Промесу за контрабанду наркотиков
Суд Амстердама вынесет вердикт по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в контрабанде кокаина, 14 февраля, сообщает AD.nl.
В среду, 24 января, прокурор попросил приговорить Промеса к девяти годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Для его предполагаемого соучастника и дяди Мэрилио В. прокурор попросил восемь лет тюрьмы и штраф.
Дядю Промеса в 2019 году приговорили к четырем годам за контрабанду более 880 кг кокаина и участие в преступной организации, но он вышел на свободу раньше, отмечает De Telegraaf.
Промес отрицает обвинения, он пропустил заседание суда из-за «обязательств» перед «Спартаком», который проводит сбор в ОАЭ.
В июне форварда «Спартака» приговорили в Нидерландах к полуторам годам тюрьмы за нападение с ножом на кузена, футболист подал апелляцию.
Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб.
Промес провел 50 матчей за сборную Нидерландов и забил семь мячей.
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