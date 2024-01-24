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В Нидерландах назвали дату приговора Промесу за контрабанду наркотиков

AD: Суд Амстердама 14 февраля вынесет вердикт по делу Промеса о наркотиках
Приговор огласят 14 февраля. Прокуратура просит приговорить футболиста «Спартака» к девяти годам за ввоз более тонны кокаина в Нидерланды в 2020 году. Промес свою вину отрицает
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Суд Амстердама вынесет вердикт по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в контрабанде кокаина, 14 февраля, сообщает AD.nl.

В среду, 24 января, прокурор попросил приговорить Промеса к девяти годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году. Обвинение считает, что Промес играл в деле «руководящую» роль. Для его предполагаемого соучастника и дяди Мэрилио В. прокурор попросил восемь лет тюрьмы и штраф.

Дядю Промеса в 2019 году приговорили к четырем годам за контрабанду более 880 кг кокаина и участие в преступной организации, но он вышел на свободу раньше, отмечает De Telegraaf.

Прокурор запросил для лидера «Спартака» 9 лет за контрабанду наркотиков
Спорт
Квинси Промес

Промес отрицает обвинения, он пропустил заседание суда из-за «обязательств» перед «Спартаком», который проводит сбор в ОАЭ.

В июне форварда «Спартака» приговорили в Нидерландах к полуторам годам тюрьмы за нападение с ножом на кузена, футболист подал апелляцию.

Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России среди легионеров. Он играл за «Спартак» в 2014–2018 годах и в 2021-м вернулся в клуб.

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Промес провел 50 матчей за сборную Нидерландов и забил семь мячей.

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Анна Сатдинова
Футбол Квинси Промес ФК Спартак Москва
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