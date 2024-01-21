Лидер РПЛ приобрел футболиста сборной Колумбии
«Краснодар» объявил о переходе 23-летнего полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо.
Контракт рассчитан до июня 2028 года. Футболист будет играть под пятым номером.
Кастаньо с июля 2023 года был игроком мексиканского «Крус Асуль» (Мехико), а до этого выступал на родине за «Агилас Дорадас» из Рионегро.
Договоренность о переходе игрока с мексиканским клубом была достигнута несколько недель назад, а контракт игрок подписал в воскресенье.
В сборной Колумбии Кастаньо дебютировал в январе прошлого года и уже провел семь матчей.
«Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров, опережая на два очка петербургский «Зенит».
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