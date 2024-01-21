Лидер РПЛ приобрел футболиста сборной Колумбии

Кевин Кастаньо перешел в «Краснодар» из мексиканского «Крус Асуль», подписав контракт на 4,5 года

Кевин Кастаньо (Фото: Официальный сайт ФК «‎Краснодар»)

«Краснодар» объявил о переходе 23-летнего полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо.

Контракт рассчитан до июня 2028 года. Футболист будет играть под пятым номером.

Кастаньо с июля 2023 года был игроком мексиканского «Крус Асуль» (Мехико), а до этого выступал на родине за «Агилас Дорадас» из Рионегро.

Договоренность о переходе игрока с мексиканским клубом была достигнута несколько недель назад, а контракт игрок подписал в воскресенье.

В сборной Колумбии Кастаньо дебютировал в январе прошлого года и уже провел семь матчей.

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров, опережая на два очка петербургский «Зенит».