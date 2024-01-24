С российского чемпиона мира по пятиборью Фролова сняли обвинения в допинге

С российского чемпиона мира по пятиборью сняли обвинения в допинге

Илью Фролова отстранили от Олимпиады-2016 и обвиняли в допинге из-за доклада Макларена, в котором заявлялось о скрытой положительной пробе в 2014-м. UIPM после полутора лет разбирательств снял с пятиборца все обвинения

Илья Фролов (Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин)

Трехкратный чемпион мира Илья Фролов сообщил ТАСС, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял с него все обвинения в употреблении допинга.

UIPM в 2016 году не допустил Фролова и Максима Кустова на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена, в котором заявлялось, что они сдали положительные тесты на тренболон, метенолон и оксандролон в 2014 году, но их результаты были скрыты московской лабораторией.

В Федерации современного пятиборья России говорили, что отстранение касается только Олимпиады. После этого Фролов участвовал в различных российских и международных соревнованиях, а в 2021 году перенес операцию на колене и, по его словам, еще не восстановился до конца.

В разговоре с RT 39-летний Фролов признался, что «чуть не расплакался», когда получил письмо с решением UIPM. «Все это время с 2021 года, пока шло разбирательство, я очень переживал. Было обидно, что меня обвинили без оснований», — сказал пятиборец.

По его словам, адвокат привлек независимых экспертов из Нидерландов, которые помогли доказать его правоту, что является редким случаем в делах, связанных с базой московской лаборатории.

База московской антидопинговой лаборатории (LIMS) содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

В ноябре WADA сообщило о 282 приговорах российским спортсменам по базе LIMS.

Фролов — чемпион мира 2008 года в личном зачете, а также победитель мировых первенств 2008 и 2011 годов в команде. На его счету также пять золотых медалей чемпионатов мира.