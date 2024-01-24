С российского чемпиона мира по пятиборью сняли обвинения в допинге
Трехкратный чемпион мира Илья Фролов сообщил ТАСС, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял с него все обвинения в употреблении допинга.
UIPM в 2016 году не допустил Фролова и Максима Кустова на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена, в котором заявлялось, что они сдали положительные тесты на тренболон, метенолон и оксандролон в 2014 году, но их результаты были скрыты московской лабораторией.
В Федерации современного пятиборья России говорили, что отстранение касается только Олимпиады. После этого Фролов участвовал в различных российских и международных соревнованиях, а в 2021 году перенес операцию на колене и, по его словам, еще не восстановился до конца.
В разговоре с RT 39-летний Фролов признался, что «чуть не расплакался», когда получил письмо с решением UIPM. «Все это время с 2021 года, пока шло разбирательство, я очень переживал. Было обидно, что меня обвинили без оснований», — сказал пятиборец.
По его словам, адвокат привлек независимых экспертов из Нидерландов, которые помогли доказать его правоту, что является редким случаем в делах, связанных с базой московской лаборатории.
База московской антидопинговой лаборатории (LIMS) содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.
В ноябре WADA сообщило о 282 приговорах российским спортсменам по базе LIMS.
Фролов — чемпион мира 2008 года в личном зачете, а также победитель мировых первенств 2008 и 2011 годов в команде. На его счету также пять золотых медалей чемпионатов мира.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы