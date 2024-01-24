 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

С российского чемпиона мира по пятиборью сняли обвинения в допинге

С российского чемпиона мира по пятиборью Фролова сняли обвинения в допинге
Илью Фролова отстранили от Олимпиады-2016 и обвиняли в допинге из-за доклада Макларена, в котором заявлялось о скрытой положительной пробе в 2014-м. UIPM после полутора лет разбирательств снял с пятиборца все обвинения
Илья Фролов
Илья Фролов (Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин)

Трехкратный чемпион мира Илья Фролов сообщил ТАСС, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял с него все обвинения в употреблении допинга.

UIPM в 2016 году не допустил Фролова и Максима Кустова на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена, в котором заявлялось, что они сдали положительные тесты на тренболон, метенолон и оксандролон в 2014 году, но их результаты были скрыты московской лабораторией.

В Федерации современного пятиборья России говорили, что отстранение касается только Олимпиады. После этого Фролов участвовал в различных российских и международных соревнованиях, а в 2021 году перенес операцию на колене и, по его словам, еще не восстановился до конца.

В разговоре с RT 39-летний Фролов признался, что «чуть не расплакался», когда получил письмо с решением UIPM. «Все это время с 2021 года, пока шло разбирательство, я очень переживал. Было обидно, что меня обвинили без оснований», — сказал пятиборец.

По его словам, адвокат привлек независимых экспертов из Нидерландов, которые помогли доказать его правоту, что является редким случаем в делах, связанных с базой московской лаборатории.

Суд в Москве удовлетворил иск врача к Зеппельту по допинг-делу Валиевой
Спорт
Филипп Шветский (на втором плане)

База московской антидопинговой лаборатории (LIMS) содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017-м WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В ноябре WADA сообщило о 282 приговорах российским спортсменам по базе LIMS.

Фролов — чемпион мира 2008 года в личном зачете, а также победитель мировых первенств 2008 и 2011 годов в команде. На его счету также пять золотых медалей чемпионатов мира.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
допинг Ричард Макларен доклад Макларена
Материалы по теме
WADA призвало ввести биологические паспорта для россиян перед Олимпиадой
Спорт
МОК не увидел ложных обвинений в претензиях WADA к правительству России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 16:50
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76 Политика, 20:02
Минздрав ответил на жалобу о преференциях зарубежным поставщикам лекарств Общество, 19:47
Качались люстры: как ощущалось землетрясение в Краснодаре. Видео Общество, 19:41
Разведка Украины заявила об отсутствии данных о пленных на борту Ил-76 Политика, 19:36
ФАС запросит нефтяников о ценах на бензин и дизель Бизнес, 19:35
В Москве 14-летнюю фигуристку увезли на скорой после удара головой об лед Спорт, 19:33
«Деликатный танец» с сигналами и финтами: начнут ли войну США и Иран Pro, 19:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россия и Финляндия прекратили приграничное сотрудничество Политика, 19:25
Ипотека для ИП и самозанятых: как получить кредит Недвижимость, 19:21
С российского чемпиона мира по пятиборью сняли обвинения в допинге Спорт, 19:15
Екатеринбург стал лидером по росту цен на посуточную аренду в 2023-м Недвижимость, 19:13
Туск внесет в польский сейм проект о легализации абортов Политика, 19:10
Девальвация аргентинского песо снизила финансовые результаты Puma Инвестиции, 19:09
В Петербурге автобус вылетел на тротуар с пешеходами. Видео Общество, 19:03