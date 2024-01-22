Победивший Петра Яна грузинский боец пожаловался на кражу в США
Второй номер рейтинга лучших бойцов UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что из его машины украли бумажник в Лас-Вегасе (Невада, США).
Двалишвили опубликовал видео с камер, на которых мужчина пытается открывать двери припаркованных машин и забирается в одну из них.
Боец признал, что сам не закрыл машину, в которую забрались «какие-то неудачники» и украли бумажник, а потом пытались угнать автомобиль, но их спугнул сосед. «Карма их настигнет, если я не сделаю это раньше», — написал Двалишвили.
Двалишвили 33 года, он выиграл 16 боев и потерпел четыре поражения.
Последним соперником грузина был бывший российский чемпион UFC Петр Ян, который проиграл ему в марте 2023 года решением судей. Перед тем поединком грузин говорил, что «дерется против России» и у него много поддержки на Украине.
Следующий бой у Двалишвили запланирован на февраль против американца Генри Сехудо.
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