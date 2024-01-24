Дерби ЦСКА — «Спартак» перенесли из-за выборов президента России
Российская премьер-лига (РПЛ) перенесет матчи 21-го тура на другие даты, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе организации.
В предварительном расписании на сайте РПЛ матчи 21-го тура, в том числе московское дерби ЦСКА — «Спартак», запланированы на 17 марта. В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента.
Новые даты матчей определит общее собрание РПЛ. Президент «Урала» и член правления лиги Григорий Иванов сообщил телеканалу, что дата собрания пока неизвестна.
В 2018 году РФПЛ «в связи с обращениями МВД и руководства регионов» переносила матчи «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», изначально назначенные на 18 марта, когда состоялись президентские выборы.
Сезон РПЛ возобновится в начале марта играми 19-го тура.
После 18 туров лидером турнира является «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.
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