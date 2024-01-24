Матчи 21-го тура РПЛ перенесут с дат, на которые назначены выборы президента

Матчи 21-го тура должны были совпасть по срокам с выборами президента России. В 2018 году игры также пришлось переносить. Новые даты матчей пока неизвестны

Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) перенесет матчи 21-го тура на другие даты, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе организации.

В предварительном расписании на сайте РПЛ матчи 21-го тура, в том числе московское дерби ЦСКА — «Спартак», запланированы на 17 марта. В России с 15 по 17 марта пройдут выборы президента.

Новые даты матчей определит общее собрание РПЛ. Президент «Урала» и член правления лиги Григорий Иванов сообщил телеканалу, что дата собрания пока неизвестна.

В 2018 году РФПЛ «в связи с обращениями МВД и руководства регионов» переносила матчи «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива», изначально назначенные на 18 марта, когда состоялись президентские выборы.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта играми 19-го тура.

После 18 туров лидером турнира является «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.