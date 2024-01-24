Жена Карпина сообщила о переезде в Эстонию с детьми без мужа
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, сообщила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что вместе с детьми вернется жить в Эстонию.
Карпина отметила, что они временно жили в Ростове-на-Дону из-за работы мужа.
«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас», — написала Дарья Карпина.
По ее словам, Карпин не уходит из «Ростова».
Дарья Карпина — третья жена тренера, у них трое общих детей — Анита, Дарья и Александра.
Карпин получил эстонское гражданство в 2003 году, его дедушка родился и жил в Эстонии до 1939 года.
В январе прошлого года в Эстонии случился скандал из-за участия Карпина в ужине с футболистами и тренерами сборной. После этого Эстонский футбольный союз распространил в СМИ заявление игроков национальной команды Константина Васильева и Сергея Зенева, а также тренера Андреса Опера, в котором они извинились перед теми, «чьи чувства были задеты ужином и публикацией фотографии в социальных сетях».
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