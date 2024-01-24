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Жена Карпина сообщила о переезде в Эстонию с детьми без мужа

Жена Валерия Карпина сообщила о переезде в Эстонию с детьми
Дарья Карпина сообщила, что дочерям надо готовиться к школе, а старшая из них уже год живет в Эстонии без родителей. По словам жены тренера, Валерий Карпин не уйдет из «Ростова» и в Эстонии с ними не поедет
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, сообщила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что вместе с детьми вернется жить в Эстонию.

Карпина отметила, что они временно жили в Ростове-на-Дону из-за работы мужа.

«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас», — написала Дарья Карпина.

По ее словам, Карпин не уходит из «Ростова».

Дарья Карпина — третья жена тренера, у них трое общих детей — Анита, Дарья и Александра.

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Карпин получил эстонское гражданство в 2003 году, его дедушка родился и жил в Эстонии до 1939 года.

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В январе прошлого года в Эстонии случился скандал из-за участия Карпина в ужине с футболистами и тренерами сборной. После этого Эстонский футбольный союз распространил в СМИ заявление игроков национальной команды Константина Васильева и Сергея Зенева, а также тренера Андреса Опера, в котором они извинились перед теми, «чьи чувства были задеты ужином и публикацией фотографии в социальных сетях».

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Анна Сатдинова
Футбол Валерий Карпин
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