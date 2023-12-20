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В РФС сообщили о желании продлить контракт с Карпиным

Генсек РФС Митрофанов: мы настроены продлить контракт Карпина со сборной России
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации полностью доверяют тренеру национальной команды и настроены на продление соглашения, которое действует до августа 2024 года
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) настроен на продление контракта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Об этом «Матч ТВ» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«РФС полностью ему доверяет, мы настроены на то, чтобы он продлил контракт. Надеемся, что у него такое же отношение к РФС», — сказал Митрофанов.

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Генсек РФС надеется, что сборная России скоро сможет снова играть официальные матчи. «Мы находимся в настолько теплой, дружественной и творческой атмосфере. Мы хотим, верим и надеемся, у нас появится как можно раньше определенность с официальными матчами, что тоже важно и ему [Карпину]. Мы ждем этого момента», — отметил Митрофанов.

Контракт Карпина действует до августа 2024 года. Глава РФС Александр Дюков ранее 20 декабря сообщил, что организация пока не вела каких‑либо переговоров о новом соглашении с тренером.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

Карпин в сентябре в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» допустил, что может покинуть пост главного тренера сборной России и «Ростова» в конце года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Валерий Карпин сборная России по футболу
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