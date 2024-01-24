«Не хватило сил». Причины поражения Рублева в 1/4 финала Australian Open

Андрей Рублев уступил Яннику Синнеру и не вышел в полуфинал Australian Open. Россиянин в 10-й раз в карьере не смог выиграть в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема». Что говорят о поражении Рублева — в подборке «РБК Спорт»

Андрей Рублев (Фото: Edgar Su / REUTERS )

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема». В 1/4 финала 26-летний Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, четвертой ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.

Рублев уже 10-й раз в карьере дошел до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» (трижды на Australian Open), но ни разу не смог выйти в полуфинал.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл Новак Джокович.

Мнение экспертов

Андрей Рублев (Фото: Edgar Su / REUTERS )

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«Я считаю, что Андрей провел успешное выступление на турнире. Ничего страшного, что сегодня проиграл Синнеру. На мой взгляд, был хороший матч, даже при хорошем теннисе Янника, у Рублева был шанс отыграться в тай-брейке. Несмотря на большой отрыв Андрея, Синнер сыграл просто великолепно и смог отыграться. Поэтому я считаю, что Рублев показал хороший результат. Он показал хороший теннис. Но я не считаю, что десятое поражение в турнире «Большого шлема» связанно с психологией. Поражение было от ведущих теннисистов мира. Просто так складывается, что Андрей попадает на лучших игроков по ходу турнира. Если посмотреть соперников, кому Андрей проиграл, то можно сказать одно, что все они ведущие игроки мира, поэтому в этом поражении нет ничего такого зазорного», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Андрей Чесноков, бывший теннисист, полуфиналист Открытого чемпионата Франции 1989 года, а ныне тренер

«Не хватило свежести сегодня, потому что в прошлом круге Рублев потратил много сил. Андрей играет сейчас феноменально, но сил не хватило, чтоб выиграть даже второй сет, когда он вел на тай-брейке 5:1, потому что длинные розыгрыши, в которые его затянул Синнер, очень повлияли на результат. Еще доказательство, когда Рублев проигрывал 3:2, в третьем сете, и была подача Андрея, чтобы сделать 3:3, но Синнер опять втянул его в эти длинные розыгрыши, У Рублева не было сил, чтобы активно завершить розыгрыш мяча. Но несмотря на проигрыш, я считаю, что это хорошее начало года для Рублева, а Синнер сейчас находится в такой прекрасной форме, что сейчас переиграть его крайне тяжело», — отметил Чесноков «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Мы ожидали от наших ребят удачного начала сезона и они нас периодически балуют хорошими результатами. Было очень важно пройти первую неделю в хорошем психоэмоциональном состоянии, чтобы во второй неделе к ключевым матчам подойти в оптимальной форме. У Андрея сыграл психологический момент. Когда игрок приходит во вторую неделю, понятное дело, то сразу появляются мысли о том, чтобы взять титул. Мы знаем очень много игроков в разное время, у каждого был свой этап через который игрок не смог пройти определенную стадию турнира. Так что, безусловно, в первую очередь играет психологический момент и к сожалению не у всех игроков получается справляться с этим», — заявила Брюховец «РБК Спорт».

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«Во-первых, Андрею не хватило удачи. Были моменты, когда мяч мог попасть в площадку, но в какие-то моменты он уходил в сторону от линии на пару сантиметров и оказывался в ауте. Во-вторых, Андрей допускал невынужденные ошибки тогда, когда нужно было сохранить напор, дожимая соперника. Если бы Рублев выиграл второй сет, то матч мог сложится совсем по-другому и у него было бы психологическое преимущество. Поэтому, это самое «чуть-чуть» сыграло не в пользу Рублева в равной игре.

Этот теннис был высокого класса, на больших скоростях, с обоюдными мощными ударами. Андрею нужно прибавлять в стабильности, потому что в один момент все было прекрасно, а в другой — были ошибки. Но спорт есть спорт. Так что, Андрею нужно больше работать, чтоб выйти на более высокий уровень стабильности, но технически он не уступил Синнеру. Но закончилось драматично для Рублева. Но он играл очень хорошо, поэтому ничего страшного в вылете нет. Когда-то Андрею должно повезти, он должен прийти в себя и переступить через четвертьфинальную черту. По игре он заслуживает быть и в полуфинале, и в финале. Рано или поздно удача должна прийти к нему, а он должен больше верить в себя и в победу», — отметил Янчук «РБК Спорт».