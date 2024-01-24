Медведев в третий раз вышел в полуфинал Australian Open. Ранее он никогда не проигрывал на этой стадии турнира

Даниил Медведев (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

В личных встречах счет у них стал 3–3, причем до этой встречи Медведев последний раз побеждал в 2021 году.

Россиянин в 16-й раз принял участие в пятисетовом матче, одержав шестую победу. Хуркач в 17-й раз сыграл в пятисетовом матче — девять побед.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Медведев — третья ракетка мира, на его счету 20 титулов ATP в карьере. Он остался последним из россиян на Australian Open. На этом турнире он дважды доходил до финала (2021, 2022).

Медведев в третий раз вышел в полуфинал Australian Open и в восьмой раз на турнирах серии «Большого шлема». На его счету пять побед в полуфиналах турниров этой серии.

Хуркач — девятая ракетка мира. На Australian Open не проходил дальше четвертьфинала, на турнирах «Большого шлема» — полуфинала. На его счету семь титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович.