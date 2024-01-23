Рублев 10-й раз подряд проиграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема»
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 26-летний Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, четвертой ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.
Во втором сете Рублев вел на тай-брейке со счетом 5:1.
Соперником Синнера в полуфинале будет первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.
Рублев уже 10-й раз в карьере дошел до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» (трижды на Australian Open), но ни разу не смог выйти в полуфинал.
В основной сетке Australian Open еще остается россиянин Даниил Медведев. 24 января он проведет свой четвертьфинальный матч против поляка Хуберта Хуркача.
Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл Джокович.
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