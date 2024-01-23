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Рублев 10-й раз подряд проиграл в четвертьфинале турнира «Большого шлема»

Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале Australian Open
Российский теннисист уступил на Australian Open четвертой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Рублев еще ни разу в карьере не смог выйти в полуфинал на турнире «Большого шлема»
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 26-летний Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, четвертой ракетке мира, со счетом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Во втором сете Рублев вел на тай-брейке со счетом 5:1.

Соперником Синнера в полуфинале будет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Джокович 11-й раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open
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Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На Олимпиаде в Токио он стал олимпийским чемпионом в миксте. На счету россиянина 15 титулов на турнирах ATP.

Рублев уже 10-й раз в карьере дошел до 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» (трижды на Australian Open), но ни разу не смог выйти в полуфинал.

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В основной сетке Australian Open еще остается россиянин Даниил Медведев. 24 января он проведет свой четвертьфинальный матч против поляка Хуберта Хуркача.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн. В прошлом году турнир выиграл Джокович.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Андрей Рублев (теннисист)
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