Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки
Сборная ДР Конго со счетом 1:0 обыграла команду Бенина в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.
Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда.
В следующем матче конголезцы 27 декабря сыграют со сборной Сенегала, а команда Бенина в этот же день встретится с Ботсваной.
Бонгонда играл за юношеские сборные Бельгии, но в 2022 году решил выступать за Демократическую Республику Конго, где родился его отец. В 33 играх за ДРК он отметился семью голами.
30-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в 2023 году. В текущем сезоне чемпионата России футболист из-за травмы провел лишь три матча, в которых не отметился результативными действиями. Всего за московский клуб на его счету 74 матча, в которых он забил 16 мячей.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра