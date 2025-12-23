Полузащитник «Спартака» забил победный гол в матче Кубка Африки

Сборная ДР Конго обыграла Бенин в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций со счетом 1:0

Тео Бонгонда (Фото: Global Look Press)

Сборная ДР Конго со счетом 1:0 обыграла команду Бенина в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.

Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда.

В следующем матче конголезцы 27 декабря сыграют со сборной Сенегала, а команда Бенина в этот же день встретится с Ботсваной.

Бонгонда играл за юношеские сборные Бельгии, но в 2022 году решил выступать за Демократическую Республику Конго, где родился его отец. В 33 играх за ДРК он отметился семью голами.

30-летний Бонгонда перешел в «Спартак» в 2023 году. В текущем сезоне чемпионата России футболист из-за травмы провел лишь три матча, в которых не отметился результативными действиями. Всего за московский клуб на его счету 74 матча, в которых он забил 16 мячей.