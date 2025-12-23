 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком»

Победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» заявил, что не вел переговоров со «Спартаком»
Торстен Финк
Торстен Финк (Фото: Tomas Sisk / www.imago-images.de / Global Look Press)

Немецкий специалист Торстен Финк опроверг информацию о переговорах с московским футбольным клубом «Спартак» о возможном назначении на пост главного тренера. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Я не общался со «Спартаком», — заявил Финк.

Ранее на портале Metaratings.ru появилась информация, что кандидатуру 58-летнего тренера предложили руководству «красно-белых».

«Спартак» ищет нового наставника после того, как в ноябре 2025 года команду покинул сербский тренер Деян Станкович. С тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов.

По итогам 18 туров в чемпионате РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

В качестве тренера Финк наиболее известен работой в «Базеле», который привел к двум титулам чемпиона Швейцарии, и в японском «Виссел Кобе», выигравшем под его руководством Кубок Императора. В качестве футболиста Финк стал с «Баварией» четырехкратным чемпионом Германии и выигрывал Лигу чемпионов.

Свой последний клуб, бельгийский «Генк», Финк возглавлял до декабря 2025 года.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ФК Спартак Москва Футбольный союз Германии
