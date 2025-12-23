 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Петросян поблагодарила критиков после победы на чемпионате России

Аделия Петросян 20 декабря в третий раз подряд выиграла чемпионат России. При этом в произвольной программе фигуристка допустила несколько серьезных ошибок
Алиса Двоеглазова (второе место), Аделия Петросян (первое место) и Мария Захарова (третье место) (слева направо) на церемонии награждения в женском одиночном катании
Алиса Двоеглазова (второе место), Аделия Петросян (первое место) и Мария Захарова (третье место) (слева направо) на церемонии награждения в женском одиночном катании (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Трехкратная чемпионка России Аделия Петросян поблагодарила специалистов, критиковавших ее после прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата России. Фигуристка опубликовала пост в своем телеграм-канале.

«Спасибо всем зрителям и специалистам и за поддержку, и за критику, я буду стараться дальше», — написала Петросян.

В произвольной программе Петросян допустила несколько серьезных ошибок. Она упала с четверного тулупа и совершила степ-аут (неправильное приземление) в тройном акселе. При повторной попытке исполнить тулуп получилась «бабочка» (когда вместо запланированных поворотов фигурист делает только один).

18-летняя фигуристка взяла золото чемпионата России в третий раз подряд. За короткую и произвольную программы в этом году она набрала 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), бронзу забрала Мария Захарова (217,73).

Петросян и Петр Гуменник в октябре отобрались на Олимпийские игры в Италии. Они стали первыми россиянами и единственными российскими фигуристами, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. Соревнования по фигурному катанию у мужчин стартуют 10 февраля, а у женщин — 17 февраля.

