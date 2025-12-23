 Перейти к основному контенту
Роднина рассказала о невозможности поехать на Олимпиаду из-за санкций

Ирина Роднина заявила, что не может посетить Олимпиалу-2026 из-за санкций
Ирина Роднина не сможет посетить зимнюю Олимпиаду 2026 года в Милане из-за действующих в отношении неё международных санкций
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Вадим Тараканов/ТАСС)

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина заявила, что не может поехать на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане из-за того, что находится под международными санкциями. Об этом она сообщила ТАСС.

Ранее портал Sport24 сообщил о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил Роднину и заслуженного тренера Татьяну Тарасову на Игры-2026 в качестве вспомогательного персонала нейтральных спортсменов.

«Поехала бы я на Олимпиаду? Поехала, только точно не как вспомогательный персонал, а как турист. Но это нереально — я под всеми санкциями, которые только возможны», — сказала Роднина.

Петросян и Гуменник включили в график еще один турнир перед Олимпиадой
Спорт
Аделия Петросян

Роднина также добавила, что хотела бы увидеть соревнования парников, особенно после успеха российской пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, исполнивших четверной выброс на чемпионате России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянском Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские спортсмены смогут выступать на них только в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, без государственной символики. На данный момент официальные приглашения получили российские одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник.

76-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном катании (1972, 1976, 1980 гг.), десятикратной чемпионкой мира, одиннадцатикратной чемпионкой Европы.

