РФС запретил клубу РПЛ регистрировать новичков из-за долгов
Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на регистрацию новых игроков на калининградскую «Балтику» из-за наличия у клуба задолженности. Об этом «РИА Новости» сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.
Санкция была введена 13 ноября и является обеспечительной мерой, связанной с нарушением, выявленным при финансовом контроле. «Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — пояснил Дьяков.
В официальном заявлении РФС не уточняется ни точная сумма долга, ни перед кем он образовался.
Ограничение не позволит «Балтике» заявлять новых футболистов в зимнее трансферное окно, однако в РФС подтвердили, что после погашения долга запрет будет снят.
Под руководством Андрея Талалаева клуб завершил первую часть сезона на пятом месте в РПЛ, набрав 35 очков, пропустив всего 7 мячей за 18 туров.
