 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,5 x 4,4 2 7,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,45 x 3,65 2 2,7 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,95 x 3,1 2 4,6 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

РФС запретил клубу РПЛ регистрировать новичков из-за долгов

РФС запретил «Балтике» регистрировать новичков из-за долгов
РФС ввел обеспечительную меру в отношении «Балтики», запретив клубу регистрацию новых футболистов. Причиной ограничения, действующего с ноября, стала задолженность, выявленная при финансовом контроле
ФК БАЛТИКА
ФК БАЛТИКА (Фото: Михаил Синицын/ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на регистрацию новых игроков на калининградскую «Балтику» из-за наличия у клуба задолженности. Об этом «РИА Новости» сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

Санкция была введена 13 ноября и является обеспечительной мерой, связанной с нарушением, выявленным при финансовом контроле. «Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — пояснил Дьяков.

В официальном заявлении РФС не уточняется ни точная сумма долга, ни перед кем он образовался.

Ограничение не позволит «Балтике» заявлять новых футболистов в зимнее трансферное окно, однако в РФС подтвердили, что после погашения долга запрет будет снят.

Под руководством Андрея Талалаева клуб завершил первую часть сезона на пятом месте в РПЛ, набрав 35 очков, пропустив всего 7 мячей за 18 туров.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ФК Балтика Российский футбольный союз (РФС)
Материалы по теме
«Балтика» без Талалаева победила «Крылья Советов»
Спорт
Японский футболист Миура решил продолжить карьеру в 58 лет
Спорт
«Балтика» выкупила вратаря, забившего победный пенальти ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Киев попросил экстрадировать из Польши задержанного российского археолога Политика, 16:18
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50