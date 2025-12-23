 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сыгравший почти 500 матчей в НБА американец перешел в «Партизан»

Сыгравший почти 500 матчей в НБА Кэмерон Пейн перешел в «Партизан»
Кэмерон Пейн продолжит карьеру в Европе, присоединившись к сербскому «Партизану». Для баскетболиста это будет дебют в европейском клубе
Кэмерон Пэйн
Кэмерон Пэйн (Фото: Zou Zheng / XinHua / Global Look Press)

Американский баскетболист Кэмерон Пейн продолжит карьеру в Европе, подписав контракт с сербским клубом «Партизан». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

31-летний разыгрывающий присоединился к белградскому клубу, который выступает в чемпионате Сербии, Адриатической лиге (АБА) и Евролиге. Контракт Пейна рассчитан до конца текущего сезона. Как сообщает TeleSport, зарплата баскетболиста составит € 950 000.

Игрок уже прибыл в Белград и приступил к тренировкам в составе новой команды.

Пейн начал карьеру в НБА в 2015 году, когда клуб «Оклахома-Сити Тандер» выбрал его на драфте под 14-м номером. Он провел десять сезонов в НБА, сыграв в общей сложности 477 матчей в регулярных чемпионатах.

За свою карьеру в Северной Америке Пейн выступал за «Чикаго Буллз», «Финикс Санз», «Милуоки Бакс», «Филадельфию Севенти Сиксерс» и «Нью-Йорк Никс», за который играл в последнем сезоне. Его наибольшим достижением стал выход в финал НБА в 2021 году в составе «Финикс Санз».

В прошлом сезоне за «Нью-Йорк Никс» Пейн сыграл 72 матча, набирая в среднем за 15 минут игрового времени 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи.

Авторы
Теги
При участии
Екатерина Халимовская
Баскетбол НБА переход баскетбольная Евролига
