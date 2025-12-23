 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Выигрывавший Кубок России тренер покинет Таджикистан после чемпионства

Выигрывавший Кубок России Черевченко покинет «Истиклол» после чемпионства
Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко покинет клуб в конце декабря. Это объясняется проблемами со здоровьем
Игорь Черевченко
Игорь Черевченко (Фото: Валентина Певцова/ТАСС)

Главный тренер таджикистанского футбольного клуба «Истиклол» Игорь Черевченко покинет клуб по окончании контракта. Об этом сообщил Sport24 генеральный директор клуба Шахзод Сулаймонов.

«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста — со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено», — сказал Сулаймонов. Тренер официально уходит в отпуск 26 декабря, а его контракт истекает 31 декабря 2025 года.

Отвечая на вопрос о возможном интересе к Черевченко со стороны махачкалинского «Динамо», Сулаймонов отметил, что предложений в адрес «Истиклола» от этого клуба не поступало, а теперь любая команда может вести прямые переговоры со специалистом.

Карьера Игоря Черевченко в душанбинском клубе состояла из двух периодов. Сначала он работал в «Истиклоле» с января 2023 по февраль 2024 года и привел его к победам в чемпионате и Кубке Таджикистана. Вернувшись в октябре 2024 года, он выиграл с командой еще два чемпионства.

В России Черевченко известен прежде всего по работе с московским «Локомотивом», с которым в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера выиграл кубок страны. Он стал первым человеком, кому удалось завоевать этот трофей и как футболисту, и как главному тренеру: в составе «Локомотива» он четырежды выигрывал Кубок России в 1996, 1997, 2000 и 2001 годах.

После ухода из «Локомотива» Черевченко тренировал калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». В апреле 2024 года он возглавил воронежский «Факел», но уже в августе покинул клуб и вновь вернулся в «Истиклол».

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Игорь Черевченко
