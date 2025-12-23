Выигрывавший Кубок России тренер покинет Таджикистан после чемпионства
Главный тренер таджикистанского футбольного клуба «Истиклол» Игорь Черевченко покинет клуб по окончании контракта. Об этом сообщил Sport24 генеральный директор клуба Шахзод Сулаймонов.
«Игорь Черевченко покинет наш клуб и не будет продлевать соглашение. Причина в здоровье специалиста — со слов Игоря Геннадьевича, ему нужно лечить колено», — сказал Сулаймонов. Тренер официально уходит в отпуск 26 декабря, а его контракт истекает 31 декабря 2025 года.
Отвечая на вопрос о возможном интересе к Черевченко со стороны махачкалинского «Динамо», Сулаймонов отметил, что предложений в адрес «Истиклола» от этого клуба не поступало, а теперь любая команда может вести прямые переговоры со специалистом.
Карьера Игоря Черевченко в душанбинском клубе состояла из двух периодов. Сначала он работал в «Истиклоле» с января 2023 по февраль 2024 года и привел его к победам в чемпионате и Кубке Таджикистана. Вернувшись в октябре 2024 года, он выиграл с командой еще два чемпионства.
В России Черевченко известен прежде всего по работе с московским «Локомотивом», с которым в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера выиграл кубок страны. Он стал первым человеком, кому удалось завоевать этот трофей и как футболисту, и как главному тренеру: в составе «Локомотива» он четырежды выигрывал Кубок России в 1996, 1997, 2000 и 2001 годах.
После ухода из «Локомотива» Черевченко тренировал калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки». В апреле 2024 года он возглавил воронежский «Факел», но уже в августе покинул клуб и вновь вернулся в «Истиклол».
