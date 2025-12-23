 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянин вошел в число звезд дня после лучшего в карьере матча в НХЛ

Россиянин Гребенкин вошел в число звезд дня после лучшего в карьере матча в НХЛ
Гребенкин впервые в НХЛ заработал два очка за игру. Хоккеист забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Ванкувер Кэнакс»
Никита&nbsp;Гребенкин
Никита Гребенкин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российского нападающего «Филадельфия Флайерз» Никиту Гребенкина признали третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Хоккеист в текущем сезоне набрал шесть очков по системе «гол плюс пас» (2+4) в 24 играх. В победном матче против «Ванкувер Кэнакс» (5:2) он отличился голом и результативной передачей и впервые в НХЛ заработал два очка за игру.

Первой звездой дня признали защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррена Рэддиша (три очка в матче с «Сент-Луис Блюз»). Второй звездой стал канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэйсон Марчмент, который дважды забил в ворота «Лос-Анджелес Кингз».

22-летний Гребенкин — обладатель Кубка Гагарина 2024 года в составе магнитогорского «Металлурга». Игрок дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне за «Торонто Мейпл Лифс».

В текущем сезоне «Филадельфия Флайерз» идет на третьем месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После сыгранных 35 матчей на счету команды 43 очка. Следующий матч пройдет с «Чикаго Блэкхокс» 24 декабря.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Никита Гребенкин НХЛ Филадельфия Флайерз россияне в НХЛ
