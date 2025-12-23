Россиянин вошел в число звезд дня после лучшего в карьере матча в НХЛ
Российского нападающего «Филадельфия Флайерз» Никиту Гребенкина признали третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
Хоккеист в текущем сезоне набрал шесть очков по системе «гол плюс пас» (2+4) в 24 играх. В победном матче против «Ванкувер Кэнакс» (5:2) он отличился голом и результативной передачей и впервые в НХЛ заработал два очка за игру.
Первой звездой дня признали защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррена Рэддиша (три очка в матче с «Сент-Луис Блюз»). Второй звездой стал канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэйсон Марчмент, который дважды забил в ворота «Лос-Анджелес Кингз».
22-летний Гребенкин — обладатель Кубка Гагарина 2024 года в составе магнитогорского «Металлурга». Игрок дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне за «Торонто Мейпл Лифс».
В текущем сезоне «Филадельфия Флайерз» идет на третьем месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. После сыгранных 35 матчей на счету команды 43 очка. Следующий матч пройдет с «Чикаго Блэкхокс» 24 декабря.
