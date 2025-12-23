 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Решение CAS по делу Валиевой пропало с официального сайта

Валиева сможет вернуться к турнирам с 25 декабря 2025 года
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения, согласно которой российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года, выяснил корреспондент РБК.

Срок дисквалификации заканчивается 25 декабря 2025 года.

В настоящее время на сайте CAS есть только пресс-релиз о публикации решения по делу Валиевой от 7 февраля 2024 года. При этом в базе данных суда остается доступным решение от 2022-го о допуске фигуристки к личному турниру Олимпийских игр.

В начале октября стало известно о планах 19-летней Валиевой вернуться в спорт и возобновить тренировки под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

В январе 2024-го CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за положительной допинг-пробы на триметазидин. Срок исчисляется с момента сдачи, 25 декабря 2021-го. С этой даты были аннулированы все результаты и награды фигуристки, включая золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. В командном турнире Олимпиады в Пекине сборная России была лишена золота, ей присудили бронзовые медали.

Рената Утяева
Камила Валиева фигурное катание Спортивный арбитражный суд CAS
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
