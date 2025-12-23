Решение CAS по делу Валиевой пропало с официального сайта

Валиева сможет вернуться к турнирам с 25 декабря 2025 года

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) удалил с официального сайта мотивировочную часть решения, согласно которой российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года, выяснил корреспондент РБК.

Срок дисквалификации заканчивается 25 декабря 2025 года.

В настоящее время на сайте CAS есть только пресс-релиз о публикации решения по делу Валиевой от 7 февраля 2024 года. При этом в базе данных суда остается доступным решение от 2022-го о допуске фигуристки к личному турниру Олимпийских игр.

В начале октября стало известно о планах 19-летней Валиевой вернуться в спорт и возобновить тренировки под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

В январе 2024-го CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за положительной допинг-пробы на триметазидин. Срок исчисляется с момента сдачи, 25 декабря 2021-го. С этой даты были аннулированы все результаты и награды фигуристки, включая золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России. В командном турнире Олимпиады в Пекине сборная России была лишена золота, ей присудили бронзовые медали.