Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» в НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашней игре.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков и был признан второй звездой матча. Первой звездой признали защитника «Тампы» Даррена Рэддиша, который забил гол и сделал две передачи, а третьей — защитника «Сент-Луиса» Джастина Фолка с одной заброшенной шайбой.
В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров набрал 45 (13+32) очков в 32 матчах. Россиянин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров. Лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (62; 23+39).
«Тампа» набрала 43 очка в 36 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре 28 декабря она в гостях сыграет с «Флорида Пантерз».
