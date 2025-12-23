 Перейти к основному контенту
Кучеров набрал два очка в победном матче «Тампы» в НХЛ

Две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу в НХЛ над «Сент-Луисом»
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков и был признан второй звездой матча против «Сент-Луис Блюз»
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Getty Images)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашней игре.

Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ
Спорт
Сидни Кросби

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 24 бросков и был признан второй звездой матча. Первой звездой признали защитника «Тампы» Даррена Рэддиша, который забил гол и сделал две передачи, а третьей — защитника «Сент-Луиса» Джастина Фолка с одной заброшенной шайбой.

В нынешнем сезоне 32-летний Кучеров набрал 45 (13+32) очков в 32 матчах. Россиянин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров. Лидирует Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (62; 23+39).

«Тампа» набрала 43 очка в 36 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре 28 декабря она в гостях сыграет с «Флорида Пантерз».

