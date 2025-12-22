 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Главный соперник Овечкина побил 39-летний рекорд в НХЛ

Сидни Кросби набрал 1724 очков и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Сидни Кросби
Сидни Кросби (Фото: Justin Berl / Getty Images)

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Марио Лемье по количеству набранных очков.

«Думаю, у меня смешанные чувства, потому что это число меня не покидало. Мне кажется, хоккейные боги заставили меня заслужить его в последних нескольких играх. Но победа, победа в серии буллитов, — сегодня все сложилось как нельзя лучше», — сказал Кросби.

В домашнем матче «Питтсбург Пингвинз» по буллитам обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом (4:3). Во время матча Кросби отметился голом и результативной передачей.

Сейчас на счету хоккеиста 1724 очка (645 голов, 1079 результативных передач в 1387 играх). Предыдущей рекорд принадлежал Марио Лемье — 1723 очков в 915 встречах (690 голов, 1033 результативные передачи). 20 января 1989 года он достиг отметки в 688 очков, обойдя бывшего нападающего «Пингвинз» Рика Кихо (636).

Капитан «Питтсбург Пингвинз», опередив Лемье, вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Седьмую позицию занимает бывший канадский форвард «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман (1755), лидером является Уэйн Гретцки (2857).

Кросби является главным соперником российского Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», с первого сезона НХЛ. Оба являлись первыми номерами драфтов и одновременно стартовали в НХЛ в 2005 году. За это время они не меняли свои команды. Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), а Овечкин брал трофей однажды (2018).

По словам Овечкина, их с Кросби противостояние помогло НХЛ выйти из кризиса и набрать популярность.

38-летний Кросби — чемпион мира (2015) и двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) в составе сборной Канады. В 2017 году хоккеист был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» идет на 13-м месте турнирной таблицы в Восточной конференции НХЛ. После 35 игр на счету команды 39 очков. Следующий матч клуб сыграет 24 декабря с «Торонто Мейпл Лифс».

Рената Утяева
Сидни Кросби НХЛ Питтсбург Пингвинз
