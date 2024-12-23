Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласий

Ранее «РБ Спорт» написал, что Андрея Падина отстранили из-за разногласий со старшим тренером Михаилом Шашиловым. Шашилов сказал, что конфликтов нет, а Падин просто пропустил одно мероприятие, но будет на следующих стартах

Михаил Шашилов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил Vseprosport, что никто не отстранял его помощника Андрея Падина, но на соревнования может ездить ограниченное количество тренеров от Центра спортивной подготовки (ЦСП).

Ранее в понедельник «РБ Спорт» сообщил, что Падин со второго этапа Кубка России (прошел в Ханты-Мансийске в начале декабря) не работает с командой и фактически отстранен от должности из-за разногласий с Шашиловым.

Шашилов сказал, что никаких конфликтов с Падиным нет, он «просто пропустил одно мероприятие, две недели». По его словам, тренер Николай Загурский и Падин будут на следующих стартах с командой.

«Вопрос в ограниченном количестве тренеров, которые могут ездить на соревнования от ЦСП. Я могу ездить за счет региона, например, а Падин — за счет ЦСП. Никаких проблем нет, но решать этот вопрос придется мне», — добавил Шашилов.

Сам Падин сказал «Матч ТВ», что был отстранен от этапа Кубка России, но командирован в Чайковский (Пермский край) на Кубок Содружества. По его словам, у него в планах новогодний сбор в Сочи с некоторыми спортсменами, Гонка чемпионов в Рязани и этап Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).

Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IBU).