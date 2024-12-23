Тренер биатлонисток опроверг отстранение помощника из-за разногласий
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил Vseprosport, что никто не отстранял его помощника Андрея Падина, но на соревнования может ездить ограниченное количество тренеров от Центра спортивной подготовки (ЦСП).
Ранее в понедельник «РБ Спорт» сообщил, что Падин со второго этапа Кубка России (прошел в Ханты-Мансийске в начале декабря) не работает с командой и фактически отстранен от должности из-за разногласий с Шашиловым.
Шашилов сказал, что никаких конфликтов с Падиным нет, он «просто пропустил одно мероприятие, две недели». По его словам, тренер Николай Загурский и Падин будут на следующих стартах с командой.
«Вопрос в ограниченном количестве тренеров, которые могут ездить на соревнования от ЦСП. Я могу ездить за счет региона, например, а Падин — за счет ЦСП. Никаких проблем нет, но решать этот вопрос придется мне», — добавил Шашилов.
Сам Падин сказал «Матч ТВ», что был отстранен от этапа Кубка России, но командирован в Чайковский (Пермский край) на Кубок Содружества. По его словам, у него в планах новогодний сбор в Сочи с некоторыми спортсменами, Гонка чемпионов в Рязани и этап Кубка Содружества в Демино (Ярославская область).
Российские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IBU).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Госдеп США призвал граждан немедленно уехать из Белоруссии
Глава «Союзмультфильма» рассказала о работе над российским ответом Marvel
В Японии разработают прототип лунного поселения
Генсек НАТО назвал критику Зеленского в адрес Шольца несправедливой
Полковник полиции в отставке сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов