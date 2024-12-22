Биатлонисты Поршнев и Шевченко выиграли масс-старты на Кубке Содружества
Россиянка Наталья Шевченко победила в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества по биатлону в Чайковском (Пермский край).
Шевченко сделала два промаха и финишировала со временем 36 минут 6,6 секунды. Второй стала белоруска Анна Сола (отставание 18 секунд; 4 промаха), третье место — у россиянки Виктории Сливко (+28,4; 2).
Шевченко после гонки сказала в эфире «Матч ТВ», что на последней стрельбе ей не хватило концентрации. «Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и тем самым дали мне победить», — отметила биатлонистка.
В мужском масс-старте на 15 км победил россиянин Никита Поршнев, который не допустил промахов и показал время 39 минут 9,7 секунды. Второе и третье места заняли, соответственно, белорусы Антон Смольский (+6,1; 3) и Дмитрий Лазовский (+12,7; 0).
Следующий этап Кубка Содружества пройдет в январе в Демино (Ярославская область).
Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.
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