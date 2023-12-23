«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1. Лондонский клуб после 18 туров опережает «Ливерпуль» на одно очко

Фото: Michael Regan / Getty Images

Футболисты «Арсенала» сыграли вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев отличился Мохамед Салах (29-я минута). У гостей гол забил Габриэл Магальянс (4).

На 33-й минуте травму получил защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. После столкновения с Букайо Сака недалеко от бровки, грек упал за пределами поля, попутно сбив своего главного тренера Юргена Клоппа. После этого столкновения Цимикас не смог продолжить игру из-за проблем с плечом и был заменен.

«Арсенал» набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Ливерпуль» поднялся на второе место (39). Столько же очков у «Астон Виллы».

В следующем туре «Арсенал» 28 декабря примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Бернли».