«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ
Футболисты «Арсенала» сыграли вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1 в гостевом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе хозяев отличился Мохамед Салах (29-я минута). У гостей гол забил Габриэл Магальянс (4).
На 33-й минуте травму получил защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас. После столкновения с Букайо Сака недалеко от бровки, грек упал за пределами поля, попутно сбив своего главного тренера Юргена Клоппа. После этого столкновения Цимикас не смог продолжить игру из-за проблем с плечом и был заменен.
«Арсенал» набрал 40 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Ливерпуль» поднялся на второе место (39). Столько же очков у «Астон Виллы».
В следующем туре «Арсенал» 28 декабря примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» двумя днями ранее в гостях сыграет с «Бернли».
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