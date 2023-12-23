Команда Медведева и Рублева вышла в финал выставочного турнира в Абу-Даби
Команда «Орлы» в составе которой выступают российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин вышла в финал выставочного турнира World Tennis League, который проходит в Абу-Даби.
На групповом турнире также выступали команды:
«Соколы»: Тейлор Фритц (США), Сумит Нагал (Индия), Елена Рыбакина (Казахстан), Сорана Кырстя (Румыния);
«Ястребы»: Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Иге Свёнтек (Польша), Каролина Гарсия (Франция);
«Воздушные змеи»: Стефанос Циципас (Греция), Григор Димитров (Болгария), Паола Бадоса (Испания), Арина Соболенко (Белоруссия), Ллойд Харрис (ЮАР).
«Орлы» уступили «Воздушным змеям» (22:27), но победили «Ястребов» (31:28) и «Соколов» (22:18).
В финальном матче, который пройдет 24 декабря, «Орлы» сыграют против «Воздушных змей».
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится