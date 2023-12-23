Команда Медведева и Рублева вышла в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Команда Медведева и Рублева вышла в финал выставочного турнира в Абу-Даби

Медведев, Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин сыграют в финале World Tennis League. Их соперниками будет команда Стефаноса Циципаса, Григора Димитрова, Паолы Бадосы, Арины Соболенко и Ллойда Харриса

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Команда «Орлы» в составе которой выступают российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка София Кенин вышла в финал выставочного турнира World Tennis League, который проходит в Абу-Даби.

На групповом турнире также выступали команды:

«Соколы»: Тейлор Фритц (США), Сумит Нагал (Индия), Елена Рыбакина (Казахстан), Сорана Кырстя (Румыния);

«Ястребы»: Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Иге Свёнтек (Польша), Каролина Гарсия (Франция);

«Воздушные змеи»: Стефанос Циципас (Греция), Григор Димитров (Болгария), Паола Бадоса (Испания), Арина Соболенко (Белоруссия), Ллойд Харрис (ЮАР).

«Орлы» уступили «Воздушным змеям» (22:27), но победили «Ястребов» (31:28) и «Соколов» (22:18).

В финальном матче, который пройдет 24 декабря, «Орлы» сыграют против «Воздушных змей».