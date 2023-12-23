Клуб Ларионова прервал победную серию СКА в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» выиграло со счетом 3:1. Дубль сделал Андрей Белевич

Фото: Максим Константинов / ТАСС

Петербургский СКА уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Коваленко (41-я минута) и Андрей Белевич (47, 60). У проигравших отличился Василий Глотов (21).

Подопечные Игоря Ларионова прервали трехматчевую победную серию СКА.

Ранее в этом сезоне «Торпедо» и СКА обменялись победами (4:3, 3:4 Б).

«Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 43 матчах. СКА расположился на пятой строчке с 55 очками в 42 встречах.

В следующем матче СКА 25 декабря в гостях сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» днем позже примет «Спартака».

Другие результаты дня:

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2;

«Барыс» (Астана) — «Сочи» — 3:2 ОТ;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ.