Голдобин повторил рекорд «Спартака» и помог клубу вернуться в лидеры КХЛ

«Спартак» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2. Голдобин набрал уже 55 очков в нынешнем сезоне. Форвард повторил клубный рекорд Бранко Радивоевича и Александра Хохлачева по очкам за один регулярный чемпионат

Игроки «Спартака» (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл минское «Динамо» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Даниил Орлов (17-я минута), Егор Филин (24), Николай Голдобин (47) и Павел Порядин (60). У проигравших отличились Андрей Стась (13) и Сэм Энас (45).

У Голдобина уже 55 очков (27+28) в 43 играх за «Спартак» — это повторение клубного рекорда Бранко Радивоевича (2009/10) и Александра Хохлачева по набранным очкам за чемпионат (2022/23).

Вернувшийся в Россию из НХЛ Михаил Мальцев сделал первую голевую передачу.

«Спартак» выиграл четвертый матч подряд и прервал трехматчевую победную серию «Динамо».

«Спартак» вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 43 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 40 очками в 40 встречах.

В следующем матче «Спартак» 24 декабря примет «Куньлунь», «Динамо» в тот же день в гостях сыграет с подмосковным «Витязем».



Другие матчи дня:

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 Б;

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 2:5.