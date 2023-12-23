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Валиева объяснила неудачу на чемпионате России по фигурному катанию

Валиева объяснила сложностями с весом неудачу на чемпионате России
Олимпийская чемпионка, которая завоевала на турнире лишь бронзовую медаль, призналась, что испытывает сложности с привыканием к новым росту и весу
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире фигуристка Камила Валиева рассказала на пресс-конференции после чемпионата России, что испытывает сложности с тем, чтобы привыкнуть к своему новым росту и весу.

«Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — цитирует Валиеву «РИА Новости».

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Спорт
Камила Валиева

По словам Валиевой, она рада, что собралась и смогла «что-то сделать» в произвольной программе. «В короткой программе все было хорошо. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, главное, не унывать и работать», — отметила 17-летняя фигуристка.

Валиева, которая лидировала после короткой программы, заняла на чемпионате России только третье место. В произвольной она упала с четверного тулупа.

Победу одержала Аделия Петросян, второй стала Софья Муравьева.

Уже шестая ученица Этери Тутберидзе победила на чемпионате России. Чемпионками ранее становились Евгения Медведева (дважды), Алина Загитова, Анна Щербакова (трижды), Александра Трусова и Софья Акатьева.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева
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