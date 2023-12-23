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Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Фигуристы Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании
Олимпийские чемпионы Пекина в командном турнире второй раз в своей карьере завоевали золото чемпионата России. Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Челябинске.

В сумме за короткую и произвольную программу они получили 244,85 балла.

Это результат выше мирового рекорда китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна (239,88), но не будет официально зарегистрирован. Международный союз конькобежцев фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (236,32), третье место заняли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227,97).

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Проводящая первый сезон в парном катании чемпионка Европы 2020 года среди одиночниц Алена Косторная и Георгий Куница заняли предпоследнее, девятое место (200,15). Они впервые набрали больше 200 баллов.

Мишина и Галлямов на Олимпиаде в Пекине завоевали бронзу в личном турнире и золото в командном. Они являются чемпионами мира (2021) и Европы (2022). Победу на чемпионате России пара одержала второй раз в карьере.

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Ранее Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Евгений Семененко стал лучшим у мужчин. Соревновательная программа турнира в Челябинске завершится позднее в субботу произвольной программой одиночниц.

Российские фигуристы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Анастасия Мишина Александр Галлямов Алена Косторная
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