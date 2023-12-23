 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России

Олимпийский чемпион Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России
В тройку лучших по итогам спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке также попали Савелий Коростелев и Александр Терентьев. В женском спринте лучшей стала Вероника Степанова
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

В финальном забеге второе место занял Савелий Коростелев (отставание 0,89 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+1,31).

У женщин в спринте победила Вероника Степанова, опередившая Анастасию Фалееву (+2,18) и Елизавету Пантрину (+2,59).

Вяльбе назвала неожиданным согласие лыжницы ехать на Олимпиаду без флага
Спорт
Елена Вяльбе

Ранее в Кирово-Чепецке Большунов выиграл две «разделки», а также все гонки (восемь) на первых трех этапах Кубка России.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Большунов выиграл девятую гонку подряд на Кубке России
Спорт
Устюгов объяснил пропуск Кубка России риском занять 100-е место
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Умер автор гимна Дагестана Общество, 15:15
В Белгородской области три человека пострадали при ударе дрона-камикадзе Политика, 15:08
Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России Спорт, 15:06
Зеленский ввел санкции против Блаватника и крымских компаний Политика, 15:02
Евгения Медведева назвала правильным свое решение завершить карьеру Спорт, 14:53
Явлинский отказался от выдвижения в президенты Политика, 14:51
Российские военные отразили 16 атак ВСУ Политика, 14:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мэр Лондона передумал по поводу передачи Украине сданных в утиль машин Политика, 14:35
Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании Спорт, 14:32
В Британии резко выросло число компаний, которым грозит закрытие Экономика, 14:26
Почти 5 млн россиян стали невыездными из-за долгов Общество, 14:13
«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборах Политика, 14:11
«Аякс» вернул деньги фанатам после вылета из Кубка от любительского клуба Спорт, 13:50
Памфилова назвала число желающих стать кандидатами в президенты Политика, 13:44