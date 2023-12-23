Большунов выиграл 11-ю гонку подряд на Кубке России

В тройку лучших по итогам спринта свободным стилем в Кирово-Чепецке также попали Савелий Коростелев и Александр Терентьев. В женском спринте лучшей стала Вероника Степанова

Александр Большунов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в спринте свободным стилем на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке.

В финальном забеге второе место занял Савелий Коростелев (отставание 0,89 секунды), третьим стал Александр Терентьев (+1,31).

У женщин в спринте победила Вероника Степанова, опередившая Анастасию Фалееву (+2,18) и Елизавету Пантрину (+2,59).

Ранее в Кирово-Чепецке Большунов выиграл две «разделки», а также все гонки (восемь) на первых трех этапах Кубка России.

26-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз он становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в октябре продлила отстранение россиян, несмотря на рекомендации МОК.