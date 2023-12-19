Вяльбе назвала неожиданным согласие лыжницы ехать на Олимпиаду без флага
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе удивилась словам лыжницы Анастасии Фалеевой о согласии выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом она заявила изданию «Спорт день за днем».
«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью», — сказал Вяльбе.
По словам главы ФЛГР, она не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верит всему тому, что написано. «Могут по-разному задавать вопросы», — отметила Вяльбе.
Фалеева накануне заявила в интервью «Спорту ДЗД», что готова поехать на Олимпиаду-2026 без флага и гимна, ведь «второго такого шанса может просто не случиться».
Фалеевой 23 года, на прошлом чемпионате России она завоевала серебро в спринте. На счету спортсменки есть победы и призовые места на этапах Кубка России, в 2021 году она дебютировала на Кубке мира.
Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.
Вяльбе неоднократно заявляла, что она против выступления российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. В частности, она говорила, что сочтет предателями согласившихся выступать без флага спортсменов.
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