Вяльбе назвала неожиданным согласие лыжницы ехать на Олимпиаду без флага

Вяльбе назвала неожиданным согласие лыжницы Фалеевой на участие в ОИ без флага

Призер чемпионата России Анастасия Фалеева заявила, что согласилась бы выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Глава Федерации лыжных гонок России ранее говорила, что сочтет предателями таких спортсменов

Елена Вяльбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе удивилась словам лыжницы Анастасии Фалеевой о согласии выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом она заявила изданию «Спорт день за днем».

«Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли. Для меня ее слова, наверное, стали неожиданностью», — сказал Вяльбе.

По словам главы ФЛГР, она не присутствовала при этом интервью, поэтому не всегда верит всему тому, что написано. «Могут по-разному задавать вопросы», — отметила Вяльбе.

Фалеева накануне заявила в интервью «Спорту ДЗД», что готова поехать на Олимпиаду-2026 без флага и гимна, ведь «второго такого шанса может просто не случиться».

Фалеевой 23 года, на прошлом чемпионате России она завоевала серебро в спринте. На счету спортсменки есть победы и призовые места на этапах Кубка России, в 2021 году она дебютировала на Кубке мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря сообщил о допуске россиян до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В частности, не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию и имеют отношение к силовым структурам России.

Вяльбе неоднократно заявляла, что она против выступления российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. В частности, она говорила, что сочтет предателями согласившихся выступать без флага спортсменов.