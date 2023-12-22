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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России
Фигуристка показала результат 81,85 балла. На втором месте Аделия Петросян (79,06), на третьем — Софья Муравьева (78,33)
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.

17-летняя подопечная Этери Тутберидзе показала результат 81,85 балла.

На втором месте расположились еще одна ученица Тутбердзе — 16-летняя Аделия Петросян (79,06). Третьей стала занимающаяся у Евгения Плющенко 17-летняя Софья Муравьева (78,33).

Семененко стал двукратным чемпионом России по фигурному катанию
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Евгений Семененко

Фигуристки представят произвольную программу 23 декабря.

В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Евгений Семененко стал лучшим у мужчин.

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Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Камила Валиева Аделия Петросян
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