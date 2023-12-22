Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России
Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.
17-летняя подопечная Этери Тутберидзе показала результат 81,85 балла.
На втором месте расположились еще одна ученица Тутбердзе — 16-летняя Аделия Петросян (79,06). Третьей стала занимающаяся у Евгения Плющенко 17-летняя Софья Муравьева (78,33).
Фигуристки представят произвольную программу 23 декабря.
В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.
Ранее Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Евгений Семененко стал лучшим у мужчин.
Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится