Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Фигуристка показала результат 81,85 балла. На втором месте Аделия Петросян (79,06), на третьем — Софья Муравьева (78,33)

Камила Валиева (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.

17-летняя подопечная Этери Тутберидзе показала результат 81,85 балла.

На втором месте расположились еще одна ученица Тутбердзе — 16-летняя Аделия Петросян (79,06). Третьей стала занимающаяся у Евгения Плющенко 17-летняя Софья Муравьева (78,33).

Фигуристки представят произвольную программу 23 декабря.

В нынешнем сезоне Валиева выиграла этап Гран-при России в Москве, была четвертой в Казани.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото в танцах на льду, Евгений Семененко стал лучшим у мужчин.

Российские фигуристы сейчас отстранены от международных соревнований.