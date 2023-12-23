«Локомотив» отпустил купленного за €7 млн Марадишвили в аренду в «Пари НН»

«Локомотив» отдал в аренду купленного за €7 млн Марадишвили

Полузащитник Константин Марадишвили до конца сезона будет выступать за «Пари Нижний Новгород»

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили на правах аренды перешел в «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Аренда 23-летнего игрока рассчитана до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Марадишвили провел за «Локомотив» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Локомотив» купил Марадишвили у ЦСКА за €7 млн (по данным Transfermarkt) в сентябре 2021 года. Всего за команду он провел 68 матчей, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах. «Пари НН» расположился на девятой строчке с 24 очками.