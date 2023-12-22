Футбольный «Локомотив» продлил контракт с гендиректором
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко продлил контракт на два года. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Такое решение принял совет директоров «Локомотива».
На эту должность Леонченко был назначен в декабре 2020 года, сменив Василия Кикнадзе.
51-летний Леонченко за свою футбольную карьеру сыграл девять матчей за «Локомотив» в чемпионате России. В 1994 году он в составе команды стал бронзовым призером чемпионата России.
Большую часть игровой карьеры Леонченко провел в московском «Торпедо», в составе которого был капитаном. Также он выступал за столичное «Динамо», ростовский «Ростсельмаш», ярославский «Шинник», пермский «Амкар», владикавказскую «Аланию» и грозненский «Терек». Позднее Леонченко возглавлял профсоюз футболистов. Также он был помощником главного тренера «Томи» и занимался агентской деятельностью.
«Локомотив» в нынешнем сезоне перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.
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