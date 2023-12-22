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Футбольный «Локомотив» продлил контракт с гендиректором

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко продлил контракт с клубом
Соглашение Владимира Леонченко будет действовать еще два года. Эту должность он занимает с декабря 2020-го
Владимир Леонченко
Владимир Леонченко (Фото: fclm.ru)

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко продлил контракт на два года. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Такое решение принял совет директоров «Локомотива».

На эту должность Леонченко был назначен в декабре 2020 года, сменив Василия Кикнадзе.

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51-летний Леонченко за свою футбольную карьеру сыграл девять матчей за «Локомотив» в чемпионате России. В 1994 году он в составе команды стал бронзовым призером чемпионата России.

Большую часть игровой карьеры Леонченко провел в московском «Торпедо», в составе которого был капитаном. Также он выступал за столичное «Динамо», ростовский «Ростсельмаш», ярославский «Шинник», пермский «Амкар», владикавказскую «Аланию» и грозненский «Терек». Позднее Леонченко возглавлял профсоюз футболистов. Также он был помощником главного тренера «Томи» и занимался агентской деятельностью.

«Локомотив» в нынешнем сезоне перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
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