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CAS зарегистрировал апелляцию Винер на решение об отстранении на два года

CAS зарегистрировал апелляцию Ирины Винер на решение об отстранении на два года
Дата слушаний пока не назначена. Апелляционный трибунал Независимого фонда гимнастической этики в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер от международных соревнований. После этого она обратилась в CAS
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер на свое двухлетнее отстранение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

«Арбитраж находится на ранней стадии, и дата слушания еще не назначена», — рассказали в CAS.

«Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны. Это последняя инстанция, где можно оспорить решение GEF», — сказала Винер «Матч ТВ».

В конце ноября апелляционный трибунал Независимого фонда гимнастической этики (GEF) принял решение оставить в силе двухлетнее отстранение Винер от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Винер обжалует в CAS решение об отстранении на два года
Спорт
Фото:Ирина Винер - слева (Global look press / Schreyer via www.imago-images.de)

Поводом для разбирательства дела Винер в GEF стали ее высказывания о судействе во время Олимпиады в Токио и конфликт с главой технического комитета FIG Натальей Кузьминой. В итоге дисциплинарная комиссия GEF 6 марта отстранила Винер, но постановила при этом, что отстранение вступит в силу через день после снятия FIG санкций с российского спорта, принятых в связи с военными действиями на Украине (если эти санкции будут отменены в течение пяти лет). Если санкции отменят позже, то срок отстранения будет сокращен.

После апелляции трибунал постановил, что отстранение Винер закончится 5 марта 2025 года независимо от того, будут ли сняты санкции FIG с российского спорта.

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Санкции в отношении Винер не позволяют ей участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Ирина Винер художественная гимнастика CAS
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