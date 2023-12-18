Ирина Винер обжалует в CAS решение о ее отстранении на два года

Винер обжалует в CAS решение об отстранении на два года

Апелляционный трибунал Независимого фонда гимнастической этики (GEF) в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер от международных соревнований. Она это решение собирается обжаловать

Фото: Ирина Винер - слева (Global look press / Schreyer via www.imago-images.de)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приняла решение обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение апелляционного трибунала, который отстранил ее на два года. Об этом она заявила ТАСС.

В конце ноября апелляционный трибунал Независимого фонда гимнастической этики (GEF) принял решение оставить в силе двухлетнее отстранение Винер от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Поводом для разбирательства стали ее высказывания о судействе во время Олимпиады в Токио и конфликт с главой технического комитета FIG Натальей Кузьминой. В итоге дисциплинарная комиссия GEF отстранила Винер 6 марта, но постановила при этом, что отстранение вступит в силу через день после снятия FIG санкций с российского спорта, принятых в связи с военными действиями на Украине (если эти санкции будут отменены в течение пяти лет). Если санкции отменят позже, то срок отстранения будет сокращен.

Трибунал GEF постановил, что отстранение Винер закончится 5 марта 2025 года независимо от сроков снятия санкций, наложенных на российских спортсменов FIG.

Санкции в отношении Винер не позволяют ей участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.