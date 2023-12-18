 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Винер обжалует в CAS решение об отстранении на два года

Ирина Винер обжалует в CAS решение о ее отстранении на два года
Сюжет
Война санкций
Апелляционный трибунал Независимого фонда гимнастической этики (GEF) в конце ноября оставил в силе двухлетнее отстранение Ирины Винер от международных соревнований. Она это решение собирается обжаловать
Фото: Ирина Винер - слева (Global look press / Schreyer via www.imago-images.de)
Фото: Ирина Винер - слева (Global look press / Schreyer via www.imago-images.de)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер приняла решение обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение апелляционного трибунала, который отстранил ее на два года. Об этом она заявила ТАСС.

В конце ноября апелляционный трибунал Независимого фонда гимнастической этики (GEF) принял решение оставить в силе двухлетнее отстранение Винер от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

Поводом для разбирательства стали ее высказывания о судействе во время Олимпиады в Токио и конфликт с главой технического комитета FIG Натальей Кузьминой. В итоге дисциплинарная комиссия GEF отстранила Винер 6 марта, но постановила при этом, что отстранение вступит в силу через день после снятия FIG санкций с российского спорта, принятых в связи с военными действиями на Украине (если эти санкции будут отменены в течение пяти лет). Если санкции отменят позже, то срок отстранения будет сокращен.

Трибунал GEF постановил, что отстранение Винер закончится 5 марта 2025 года независимо от сроков снятия санкций, наложенных на российских спортсменов FIG.

Санкции в отношении Винер не позволяют ей участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики.

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Ирина Винер художественная гимнастика суд санкции
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Богомаз сообщил об обстреле брянского села Сопычи Политика, 18:53
Рыбопромышленники «отбились» от запрета импорта рыбы с Фарерских островов Бизнес, 18:53
Акции АЛРОСА слабо отреагировали на санкции ЕС против российских алмазов Инвестиции, 18:45
Инфляционные ожидания населения достигли максимума с марта 2022 года Финансы, 18:44
Эрдоган подарил Орбану электрокар и получил в ответ коня Политика, 18:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:31
ГЧП в малых городах: почему оно не работает и можно ли это исправить Отрасли, 18:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Польские дальнобойщики снова заблокировали КПП на границе с Украиной Политика, 18:24
Как соблюдать требования регулятора в кибербезопасности в разных отраслях Отрасли, 18:23
Три технологии, способные изменить экономику и жизнь Тренды, 18:19
Винер обжалует в CAS решение об отстранении на два года Спорт, 18:19
ЕС утвердил новый пакет санкций против России Политика, 18:11
В Минэке ответили на заявления о заморозке инвестпроектов из-за пошлин Экономика, 18:09
ПСБ и фонд «Защитники Отечества» выдали первые совместные платежные карты Пресс-релиз, 18:08