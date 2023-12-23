AS узнала о желании «Реала» приобрести бразильского футболиста «Зенита»

Мадридский клуб рассматривает вариант с арендой 20-летнего защитника Роберта Ренана с последующим правом выкупа

Роберт Ренан (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобрести в зимнее трансферное окно бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом сообщает испанская газета AS.

«Реал» ищет не слишком дорогого защитника, который мог бы заменить травмированного Эдера Милитао. 20-летний Ренан — один из кандидатов. Мадридский клуб рассматривает вариант с арендой бразильца с последующим правом выкупа.

Ренан перешел в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианс». За российскую команду защитник сыграл в этом сезоне восемь матчей, но в РПЛ последний раз выходил на поле в августе.

Ранее бразильский портал UOL сообщал, что «Зенит» согласился отпустить Ренана в английский «Вест Хэм» транзитом через «Коринтианс» за €25 млн. Агент футболиста эту информацию опровергал.

В феврале вместе со сборной Бразилии (игроки до 20 лет) Ренан стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки. Также он играл за сборную на чемпионате мира среди молодежных команд в Аргентине, где бразильцы проиграли Израилю в четвертьфинале. Летом его впервые вызвали в главную сборную страны, но на поле Ренан не вышел.