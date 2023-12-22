«Зенит» в феврале сыграет в «Кубке равноправия» в Катаре

«Зенит» сыграет в «Кубке равноправия» в Катаре

Матчи пройдут с 1 по 13 февраля. Российская команда встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа» и катарским «Аль-Духаилем»

Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» в межсезонье примет участие в международном турнире в Катаре, который получил название «Кубок равноправия». Об этом сообщается на сайте клуба.

Турнир пройдет с 1 по 13 февраля. Соперниками петербургского клуба будут бразильский «Сантос», китайский «Шанхай Шеньхуа» и катарский «Аль-Духаиль».

Против «Аль-Духаиля» «Зенит» сыграет 5 февраля, против «Шанхай Шеньхуа» — 8 февраля, против «Сантоса» — 13 февраля.

В Российской премьер-лиге (РПЛ), в которой на прошлой неделе началась зимняя пауза, «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38).

В начале марта в первом туре после зимней паузы «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака».