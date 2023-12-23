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Панарин прервал серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона НХЛ

Панарин прервал серию из 13 домашних матчей с очками со старта сезона НХЛ
Российскому форварду «Рейнджерс» не хватило всего двух игр до клубного рекорда Майка Роджерса 42-летней давности
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Danny Wild / USA TODAY Sports / Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не набрал очков, прервал свою результативную серию из 13 домашних матчей подряд на старте сезона. Россиянину не хватило всего двух игр до клубного рекорда Майка Роджерса 42-летней давности (15 матчей).

Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 43 (17+26) очка в 31 игре. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидирует еще один россиянин — Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», у которого 57 (23+34) очков.

В еще одном матче дня «Филадельфия Флайерз» в гостях со счетом 7:6 в серии буллитов обыграла «Дейтрот Ред Уингз». Две голевые передачи отдал российский защитник «летчиков» Егор Замула. Всего у 23-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в 24 матчах.

Форвард «Детройта» Патрик Кейн набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Второй звездой стал его одноклубник Алекс Дебринкат с ассистентским хет-триком, третьей — форвард «Виннипег Джетс» Габриэль Виларди с 2 (1+1) очками в матче с «Бостон Брюинз» (5:1).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин
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