«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил лидерство в РПЛ
Чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл вничью в Москве с «Локомотивом» и сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам 16-го тура.
Матч закончился со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 11-й минуте — забил Александр Руденко.
На 15-й Дуглас Аугусто забил после нескольких добиваний.
На 76-й минуте гости не смогли реализовать опасную контратаку — Сесар Монтес головой отбил мяч, летевший в ворота после удара Никиты Кривцова.
Капитаном «Локомотива» был лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков.
Матч посетили более 15 тыс. зрителей.
В 17-м туре 30 ноября «Краснодар», набравший 34 очка, примет самарские «Крылья Советов». «Локомотив», у которого 31 очко и четвертое место в таблице, в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».
