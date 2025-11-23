 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и сохранил лидерство в РПЛ

Матч в Москве закончился со счетом 1:1. Забили Александр Руденко и Дуглас Аугусто
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл вничью в Москве с «Локомотивом» и сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам 16-го тура.

Матч закончился со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте — забил Александр Руденко.

На 15-й Дуглас Аугусто забил после нескольких добиваний.

На 76-й минуте гости не смогли реализовать опасную контратаку — Сесар Монтес головой отбил мяч, летевший в ворота после удара Никиты Кривцова.

Капитаном «Локомотива» был лучший бомбардир РПЛ Алексей Батраков.

Матч посетили более 15 тыс. зрителей.

В 17-м туре 30 ноября «Краснодар», набравший 34 очка, примет самарские «Крылья Советов». «Локомотив», у которого 31 очко и четвертое место в таблице, в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Краснодар
