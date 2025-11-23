 Перейти к основному контенту
«Ак Барс» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс», уступая 0:2

«Ак Барс» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс» по буллитам, уступая 0:2
«Ак Барс» победил со счетом 3:2. Гол и победный буллит на счету Александра Барабанова
Александр Барабанов
Александр Барабанов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась в серии буллитов со счетом 3:2.

«Дрэгонс» вышли вперед благодаря шайбам Остина Вагнера (на 18-й минуте) и Райли Саттера (27).

«Ак Барс» ответил голами Артема Галимова (32) и Александра Барабанова (40), на счету которого также победный буллит.

Результаты других матчей дня:

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:3;

«Барыс» — «Авангард» — 2:5;

«Северсталь» — «Лада» — 2:0.

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Ак Барс ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар)
