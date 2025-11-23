«Ак Барс» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс», уступая 0:2
Казанский «Ак Барс» обыграл в гостях «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Игра в Санкт-Петербурге завершилась в серии буллитов со счетом 3:2.
«Дрэгонс» вышли вперед благодаря шайбам Остина Вагнера (на 18-й минуте) и Райли Саттера (27).
«Ак Барс» ответил голами Артема Галимова (32) и Александра Барабанова (40), на счету которого также победный буллит.
Результаты других матчей дня:
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:3;
«Барыс» — «Авангард» — 2:5;
«Северсталь» — «Лада» — 2:0.
