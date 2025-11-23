«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина
Московское «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч закончился со счетом 3:0.
У хозяев поля отличились Константин Тюкавин (на 27-й минуте), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87).
На 70-й минуте гости остались вдесятером после удаления Имада Аззи.
Московский клуб провел первый матч после ухода Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на сборной России. Команду, как и после увольнения Марцела Лички в концовке прошлого сезона, возглавил Ролан Гусев.
«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в таблице. Команда победила в РПЛ впервые с 26 сентября, когда обыграла самарские «Крылья Советов» (3:2).
У махачкалинского клуба 14 очков и 13-е место.
В 17-м туре «Динамо» сыграет в Грозном с «Ахматом» 30 ноября, а махачкалинская команда на следующий день встретится в гостях с «Сочи».
