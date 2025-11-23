Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче без Карпина

«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина

Московский клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, победив махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. 17 ноября из «Динамо» ушел Валерий Карпин

Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Московское «Динамо» победило махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счетом 3:0.

У хозяев поля отличились Константин Тюкавин (на 27-й минуте), Иван Сергеев (46) и Эль-Мехди Маухуб (87).

На 70-й минуте гости остались вдесятером после удаления Имада Аззи.

Московский клуб провел первый матч после ухода Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на сборной России. Команду, как и после увольнения Марцела Лички в концовке прошлого сезона, возглавил Ролан Гусев.

«Динамо» набрало 20 очков и поднялось на девятое место в таблице. Команда победила в РПЛ впервые с 26 сентября, когда обыграла самарские «Крылья Советов» (3:2).

У махачкалинского клуба 14 очков и 13-е место.

В 17-м туре «Динамо» сыграет в Грозном с «Ахматом» 30 ноября, а махачкалинская команда на следующий день встретится в гостях с «Сочи».