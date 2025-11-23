«Зенит» победил в гостях аутсайдера и возглавил РПЛ
Петербургский «Зенит» победил «Пари НН» со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла в Нижнем Новгороде.
Мячи забили Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).
«Зенит» набрал 33 очка и поднялся на первое место в таблице, опередив ЦСКА.
При этом чемпион РПЛ «Краснодар» (33) свой матч 16-го тура против «Локомотива» проведет позднее в воскресенье.
У «Пари НН» восемь очков и последнее место.
В 17-м туре «Зенит» примет казанский «Рубин» 30 ноября, а нижегородцы 29 ноября сыграют в Самаре с тольяттинским «Акроном».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин