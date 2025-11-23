 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Зенит» победил в гостях аутсайдера и возглавил РПЛ

«Зенит» победил в гостях «Пари НН» и временно возглавил РПЛ
«Зенит» обыграл идущий в зоне вылета «Пари НН» со счетом 2:0. Забили Глушенков и Вендел
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»

Петербургский «Зенит» победил «Пари НН» со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Мячи забили Максим Глушенков (48-я минута) и Вендел (69).

«Зенит» набрал 33 очка и поднялся на первое место в таблице, опередив ЦСКА.

При этом чемпион РПЛ «Краснодар» (33) свой матч 16-го тура против «Локомотива» проведет позднее в воскресенье.

У «Пари НН» восемь очков и последнее место.

В 17-м туре «Зенит» примет казанский «Рубин» 30 ноября, а нижегородцы 29 ноября сыграют в Самаре с тольяттинским «Акроном».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Пари Нижний Новгород
