Большунов стал девятым в гонке на 15 км в Кировске

Спицов выиграл гонку на 15 км в Кировске, Большунов — девятый

Тройку призеров составили Денис Спицов, Савелий Коростелев и Сергей Ардашев. Александр Большунов проиграл лидеру больше минуты

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпион Игр в Пекине в эстафете Денис Спицов стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на всероссийских соревнованиях в Кировске.

Спицов показал время 35 минут 25,2 секунды.

Второй результат у Савелия Коростелева (+14,3 секунды), третий — у Сергея Ардашева (+24 секунды).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал девятым, проиграв Спицову больше минуты.

Международная федерация (FIS) в октябре не допустила российских лыжников к отбору на Олимпиаду, российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).