 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Краснодар 1 3,15 x 3,55 2 2,3 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,75 x 3,8 2 4,6 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,5 x 3,95 2 1,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,1 x 3,85 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,25 x 6,2 2 12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,25 x 3,95 2 2,8 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,35 x 3,7 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,35 x 5 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,45 x 4,7 2 6,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,2 x 3,6 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,25 x 65 2 4,15 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0

Большунов стал девятым в гонке на 15 км в Кировске

Спицов выиграл гонку на 15 км в Кировске, Большунов — девятый
Тройку призеров составили Денис Спицов, Савелий Коростелев и Сергей Ардашев. Александр Большунов проиграл лидеру больше минуты
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Чемпион Игр в Пекине в эстафете Денис Спицов стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на всероссийских соревнованиях в Кировске.

Спицов показал время 35 минут 25,2 секунды.

Второй результат у Савелия Коростелева (+14,3 секунды), третий — у Сергея Ардашева (+24 секунды).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал девятым, проиграв Спицову больше минуты.

Международная федерация (FIS) в октябре не допустила российских лыжников к отбору на Олимпиаду, российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Денис Спицов
Материалы по теме
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников
Спорт
Лучшая лыжница последних двух лет объявила о скором завершении карьеры
Спорт
Вяльбе заявила, что лучшая российская лыжница вернется в спорт из декрета
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 16:37
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник победил на Гран-при в Омске Спорт, 16:36
«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «смотренье» Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве Политика, 16:15
В ЦСКА рассказали о состоянии игроков после травм в дерби со «Спартаком» Спорт, 16:14
«Спартак» заявил, что полиция разбирается в деле об избиении фаната ЦСКА Спорт, 16:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 16:05
Bloomberg узнал условие Киева для обсуждения вопроса территорий Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным Политика, 15:46
Власти Якутии опровергли отставку главы региона Николаева Политика, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:25