Большунов стал девятым в гонке на 15 км в Кировске
Чемпион Игр в Пекине в эстафете Денис Спицов стал победителем гонки с раздельным стартом свободным стилем на 15 км на всероссийских соревнованиях в Кировске.
Спицов показал время 35 минут 25,2 секунды.
Второй результат у Савелия Коростелева (+14,3 секунды), третий — у Сергея Ардашева (+24 секунды).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал девятым, проиграв Спицову больше минуты.
Международная федерация (FIS) в октябре не допустила российских лыжников к отбору на Олимпиаду, российская сторона подала апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин